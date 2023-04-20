مع الحدث | هل من فرصة لتقريب المواقف في الاستحقاق الرئاسي كما في تشريع الضرورة؟

سأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن “لماذا لم تبادر القوى الحزبية التي ترفض إجراء الانتخابات البلدية إلى تقديم ترشيحات محازبيهم بدل المزايدة في رفض تأجيلها؟”.

وفي مقابلة لبرنامج مع الحدث على قناة المنار، شدّد النائب الحاج حسن على أن “حل أزمات البلد يبدأ من إنتخاب رئيس الجمهورية”، وخصوصا أنه “لم يعد لدينا ترف الوقت وكل المعالجات الحالية لن تنفع قبل الحل السياسي”.

وأكد الحاج حسن عدم وجود “إعتراض على اجراء اتفاق مع صندوق النقد الدولي طالما ضمن الشروط السيادية للبنان”.

المصدر: موقع المنار