عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 20 نيسان/أبريل 2023

العناوين

الأخبار:

– باريس تشجع بري على إطلاق حوار استعداداً للانتخابات: جنبلاط يرصد مناخاً سعودياً جديداً؟

– التمديد للبلديات: مخالفات دستوريّة جوهريّة

– ديوان المحاسبة يبطل عقد المطار… ويفتح التحقيق في العقود السابقة

– الامتحانات الرسميّة قائمة: أيّ ممتحن لأيّ شهادة؟

– أميركا تهبّ لمنع الانفتاح: فليبقَ السلام بعيداً عن سوريا

– حصيلة رمضان الفلسطينية: جرح غائر في “هيبة الردع” الإسرائيلي

– السودان: الصراع يقترب من “منطقة الخطر”

اللواء:

– الاستحقاق الرئاسي وجهاً لوجه بين الرياض وطهران قريباً

– التمديد للبلديات مستعصٍ على الطعن.. واتصالات مثمرة للوفد النيابي في واشنطن

– شركاء في خطيئة تأجيل البلديات!

– إنه زمن التسويات فما هي حصة لبنان؟!

نداء الوطن:

– فرَضا “كابيتال كونترول” يغطي مخالفات وجرائم سلامة والبنوك

– برّي يمنح ميقاتي “صلاحيات إستثنائية” ضدّ المودعين

– رزمة عقوبات أميركية

– هدنة جديدة في السودان… والمعارك مستمرّة

الديار:

– التفاهمات الاقليمية تشمل لبنان وحوار مباشر بين الرياض وحارة حريك قريباً

– أبواب بعبدا ستُفتح وصيف واعد ورقابة خارجية على صرف المساعدات

– الموظفون يرفضون المعالجات على “القطعة” وارتفاع عمليات السلب والانتحار

الجمهورية:

– شهران للحسم: انتخاب أو توترات

– ماكرون يتوغل في حقل الألغام اللبناني

– انقلابات “بالجملة” والمجلس الدستوري بانتظارهم

– اطلاق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات

– مقتل أكثر من 270 مدنيًا خلال المعارك في السودان

النهار:

– مطالبة مجلس نقابة المحامين بالرجوع عن القرارات التي تحدّ من حرية التعبير

– صدام الرهانات الرئاسية الى الاحتدام الأوسع

– انهيار هدنة جديدة في السودان وضغوط دولية لإجلاء الأجانب

– أكراد سوريا مستعدون للحوار مع دمشق من أجل “إيجاد حلّ” للأزمة السورية

– زيلينسكي تفقّد الحدود مع بيلاروسيا وبولندا ومساعدة عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

الشرق:

– قانون التمديد للبلديات نافذ والمعارضة تحضّر الطعن

الاسرار

اللواء:

– يجزم مصدر مطلع أن موقف عاصمة اوروبية معنية من مرشح رئاسي معروف ثابت لجهة تبني ترشيحه للرئاسة الأولى.

-ظهرت مفاجآت غير محسوبة في ما خصّ المساعدات والعطاءات خلال شهر رمضان المبارك في عدد من المدن الكبرى والأحياء.

– لجأت أعداد من المواطنين المذعورين من فواتير الكهرباء بعد الاحتساب على سعر “الدولار + بلس” الى إلغاء الاشتراكات والاكتفاء بالمولدات او التوجه الى الطاقة الشمسية.

نداء الوطن:

– تبيّن أنّ رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية طلب من تلفزيون “الجديد” إجراء مقابلة تلفزيونية خاصة له يوم الأربعاء 26 الشهر الجاري، والأرجح أنّ التوقيت مرتبط بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى الرياض والاجتماع المفترض للقاء الخماسي.

– يتردد أنّ مصرفياً بارزاً عبّر عن استيائه من السلطات اللبنانية كما من الطاقم الدبلوماسي اللبناني الموجود في فرنسا بسبب سياسة عدم المبالاة إزاء ملفه القضائي.

– عُلم أنّ نائباً كسروانياً راح يتلقى التهاني باحتمال انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية بينما هو كان يعمل ليكون بديلاً عن الأخير في حال انسحابه.

الجمهورية:

– تبلّغ مرجع سياسي من نواب غير حزبيين استعدادهم لحضور جلسة استحقاق كبير والتصويت منهم تمسكًا للمرشح الأوفر حظًا بالعملية الديمقراطية ووقف التعطيل.

– مرشح رئاسي لا يزال متفائلًا باجتذاب رئيس تيار مسيحي فاعل وتأييده له وفتح صفحة جديدة.

– مصادر سفارة غربية أعربت عن انزعاجها من تأويلات وقراءات سياسية وإعلامية لا تنطبق على واقع الاستحقاق الرئاسي.

النهار:

– قال سفير لبنان لدى واشنطن في حديث تلفزيوني إنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “بيسمع الكلمة” ويريدون رئيسًا للبلاد على شاكلته.

– أبدت مرجعيات سياسية ومشايخ من الطائفة التي ينتمي إليها وزير سابق، انزعاجهم واستياءهم من الحملات التي واكبت وجوده في عاصمة أوروبية، إلى ما جرى على مواقع التواصل الاجتماعي من استهداف له.

– لوحظ أنّ رئيسًا سابقًا للحكومة، رفع منسوب تحركاته الداخلية والخارجية، بدعم من عواصم معنية بالملف اللبناني، وتحديدًا خليجية.

– على رغم الدعم الذي يوفره حزب الله للمرشح سليمان فرنجيه إلا أنّ التباعد في النظرة الى الأمور بدأ يتسرب من بعض التصريحات والمواقف من الملفات الخارجية ومنها التعامل مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: صحف