سرور : لن تكون في الأيام المقبلة أي أزمة خبز أو طحين

اكد رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور إن “التعاون القائم بين نقابة الأفران ووزير الاقتصاد، ومديرية حماية المستهلك، والاجهزة الامنية، وعلى رأسها جهاز امن الدولة، أنتجا إستقرارا في تأمين ربطة الخبز في صالات الافران والسوبرماركت من دون انقطاع”.

وقال سرور : “لن تكون في الأيام المقبلة أي أزمة خبز او طحين في ظل الظروف القاهرة وارتفاع سعر صرف الدولار. وستجتمع النقابة والوزير لحل مشكلة عمال الأفران وموزعي الخبز، لايجاد حلول لبعض المشاكل التي تلقتها النقابة منهم، والأمل كبير في حكمة الوزير في أيجاد حل لكل المشاكل من دون تحميل ربطة الخبز أعباء لا يستطيع المواطن تحملها”.

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المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام