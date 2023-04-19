سرور : لن تكون في الأيام المقبلة أي أزمة خبز أو طحين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2023 - 23:50

سرور : لن تكون في الأيام المقبلة أي أزمة خبز أو طحين

منذ 53 mins 19 April، 2023
ناصر سرور
لبنان

اكد رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور إن “التعاون القائم بين نقابة الأفران ووزير الاقتصاد، ومديرية حماية المستهلك، والاجهزة الامنية، وعلى رأسها جهاز امن الدولة، أنتجا إستقرارا في تأمين ربطة الخبز في صالات الافران والسوبرماركت من دون انقطاع”.

وقال سرور : “لن تكون في الأيام المقبلة أي أزمة خبز او طحين في ظل الظروف القاهرة وارتفاع سعر صرف الدولار. وستجتمع النقابة والوزير لحل مشكلة عمال الأفران وموزعي الخبز، لايجاد حلول لبعض المشاكل التي تلقتها النقابة منهم، والأمل كبير في حكمة الوزير في أيجاد حل لكل المشاكل من دون تحميل ربطة الخبز أعباء لا يستطيع المواطن تحملها”.

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المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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