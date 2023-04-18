مع الحدث | هل تحرك الجلسة العامة الجمود السياسي بعد تجاوز الرفض السياسي للتشريع؟

اعتبر أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي أن انتخابات نقابة المهندسين مؤشر على حجم ما يسمى بالقوى التغييرية التي استفادت من لحظة ١٧ تشرين.

وفي مقابلة مع برنامج مع الحدث على قناة المنار، أكد حجازي “لو أن في البلد محاسبة لكان سمير جعجع أفشل سياسي، لأن كل ما وعد فيه لم يتحقق”.

وقال حجازي إن ما نعانيه هو مشكلة نظام وليس موضوع اللامركزية الإدارية، متسائلا “هل اللامركزية الإدارية التي يتحدثون عنها تحل مشكلة انتخايات الرئيس وتشكيل الحكومة التي تحتاج في كل مرة إلى عملية جراحية”.

وتطرق حجازي الى الانتخابات الرئاسية، قائلاً “إذا كان المعيار هو الشعبية الوطنية اتحداهم بان سليمان فرنجية لديه تمثيل شعبي عابر للطوائف، أما اذا كانت الشعبية طائفية فصحيح الأمور تختلف”.

المصدر: موقع المنار