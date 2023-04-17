مصطفى حمدان للعسكريين في الخدمة: لعدم مواجهة المتظاهرين الثلاثاء

حيا أمين حركة “المرابطون” العميد مصطفى حمدان الاثنين “العسكريين في الخدمة الفعلية”، وطلب “منهم عدم مواجهة المتظاهرين غدا الثلاثاء بالساحات من المتقاعدين العسكريين، والموظفين المتقاعدين، لأنهم هؤلاء أهلكم، ويطالبون بحقكم بالعيش الكريم، وأنتم في الخدمة الفعلية قبل المطالبة بحقوقهم”.

وقال حمدان “الحاكم المذهبي والطائفي الذي يختبىء وراءك، هو الحرامي الذي سرق لك مالك، والذي حرمك من تأمين حليب أطفالك، ويتلطى بانضباطيتك العسكرية، الذي بوجهك هو ابوك وعرضك، والمظلومون والمقهورون مثلك، كن السند لهم”، وتابع “انت وهم الوطن، وحكام فيدرالية المذاهب والطوائف، هم الفاسدون، المفسدون والعابرون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام