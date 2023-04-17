الاسرى الفلسطينيون|معلومات وارقام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2023 - 19:12

الاسرى الفلسطينيون|معلومات وارقام

منذ 3 ساعة 17 April، 2023
الاسرى
خبر وصورة - فلسطين

معلومات حول الاسرى في سجون الاحتلال

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