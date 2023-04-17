الخط الساخن| جمعية الامداد الخيرية لمزيد من العطاء في شهر الخير

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “جمعية الامداد الخيرية لمزيد من العطاء في شهر الخير” تحدث الحاج محمد برجاوي المدير العام لجمعية الإمداد الخيرية عن بدايات عمل مؤسسة الامداد ودور الامام الخميني في اعانة المستضعفين في لبنان.

ما هو الفرق بين انطلاقة الامس وتقديمات اليوم؟ الحاج برجاوي تحدث عن اهمية الدعم الداخلي والخارجي لمؤسسة الامداد.

في جولة للزميلة ديما جمعة تابعت مع المتطوعين في جمعية الامداد الجهود التي يبذلونها لجمع التبرعات.

واستمرت جولة الزميلة ديما جمعة لتتعرف على تفاعل الناس والمتبرعين مع المتطوعين

بعد جمع الاموال من صداقات وزكاة فطرة.. كيف يتم عدها وتوزيعها على المستحقين؟

ما هي آلية التبرع لجمعية الامداد وكيف تصبح شريكا لهم في الاجر؟ الحاج برجاوي تحدث بشفافية عن آلية التبرع.