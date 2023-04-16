وسائل إعلام سودانية: تجدد الإشتباكات الليلية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 23:00

وسائل إعلام سودانية: تجدد الإشتباكات الليلية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم

منذ 1 ساعة 16 April، 2023
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