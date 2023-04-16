وسائل إعلام سودانية: تجدد الإشتباكات الليلية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 23:00
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الإمام علي الخامنئي يدعو القوات المسلحة الإيرانية إلى الإستعداد لردع الأعداء واليقظة ضد مخططي الأحداث من وراء الكواليس
السيد علي الخامنئي يشيد بالتقدم المستمر للقوات المسلحة: لا تكتفوا بأي مستوى من القوة إطلاقاً وامضوا قدماً دون توقف
السيد الخامنئي: هناك امكانية لهزيمة العدو ولكن من المهم عدم إهماله ويجب ألا يتجاهل المرء في أي مرحلة دهاءه وتصميمه
الحرس الثوري يفكك خلية "متمردة" في محافظة مازندران كانت تعمل بتويجه زمرة المنافقين الارهابية كبؤرة لزعزعة الامن
حزب الله ينظم مهرجاناً حاشداً في منطقة سبلين بإقليم الخروب بمناسبة يوم القدس العالمي برعاية نائب الأمين العام لحزب الله
الشيخ قاسم: يجب أن نوفر كل إمكانيات القوة ومن يقول نحن مع المقاومة ولكن غير المسلحة نقول له "خيط بغير هالمسلة"
الشيخ نعيم قاسم: السيادة والاستقلال لشعوب المنطقة المجاهدة والمقاومة وقدرة الاستكبار على أن يفعل ما يشاء محدودة
الشيخ قاسم: أساس الأزمات في منطقتنا هو الكيان المؤقت الذي تعود إليه كل المشاكل التي نعانيها اقتصادياً وسياسياً وثقافياً
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان على مقترح المبعوث الأممي بوقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية لمدة 3 ساعات يومياً
الخارجية السعودية: وزير الخارجية يؤكد في اتصالين مع البرهان وحميدتي دعوة الرياض للتهدئة في السودان ووقف التصعيد
رئيسا مصر وجنوب السودان يدعوان لوقف إطلاق النار الفوري في السودان ويعربان عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة للحل
وزير الخارجية المصري في اتصال بنظيره السوداني: من الضروري عدم تدخل أي طرف خارجي بأي شكل يؤجج النزاع في السودان
مقتل سودانيين اثنين وإصابة 78 آخرين الأحد ليترفع العدد الإجمالي للقتلى جراء الإشتباكات المتواصلة إلى أكثر من 58 شخصاً
برنامج الغذاء العالمي يعلق عملياته مؤقتا في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه خلال الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع
جامعة الدول العربية تحذر من تصاعد الوضع في السودان وما يصحبه من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا
مندوب السودان بالإنابة لدى الجامعة العربية: قوات الدعم السريع هي التي بدأت التصعيد بالهجوم على مقر القوات المسلحة
قوى الحرية والتغيير تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تغليب صوت الحكمة ووقف القتال والاحتكام للحوار
مجلس السلم والأمن في الإتحاد الأفريقي يرفض بشدة أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الوضع في السودان
تحرير 105 أسرى يمنيين ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من صفقة شهر رمضان واستقبال رسمي وشعبي حاشد للمحررين في صنعاء
رئيس اللجنة اليمنية للأسرى: سعداء بإتمام هذه الصفقة وسيتم عقد صفقة مقبلة لإطلاق سراح 700 أسير ولدينا أوراق ضغط لتحريرهم
وزير حقوق الإنسان اليمني: ميليشيات العدوان تخفي العديد من الأسرى هناك العشرات في السجون السرية بمأرب وتمارس بحقهم العذاب
نادي الأسير الفلسطيني: الأسير المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان وصل إلى مرحلة خطرة وهو معرض للاستشهاد في أي لحظة
وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب يدعو وزراء تركيا وإيران لزيارة بغداد للتباحث حول الحصص المائية
وزير المالية الصهيوني يقول إن خفض وكالة موديز نظرتها المستقبلية لتصنيف الكيان ليس حدثا جللا وتعديل القضاء يساعد الاقتصاد
استشهاد 26 مدنيا سوريا جراء إطلاق النار عليهم من قبل إرهابيي "داعش" خلال جمعهم "الكمأة" في منطقة دويزين شرق حماه
رتل أمريكي مؤلف من 44 صهريجاً معبأ بالنفط المسروق من حقول الجزيرة السوري يتوجه إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق
آلاف يتظاهرون في العاصمة التشيكية للاحتجاج على تدهور أوضاع المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع ووقود السيارات
مقتل 40 شخصاً بينهم 6 جنود و34 متطوعاً بالجيش وإصابة 33 آخرين في هجوم مسلح بمدينة واهيغويا شمالي بوركينا فاسو
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
وسائل إعلام سودانية: تجدد الإشتباكات الليلية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم
منذ 1 ساعة
16 April، 2023
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
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