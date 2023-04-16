الشيخ قاسم : الإسرائيلي لا يفهم إلا بلغة الصاروخ والبندقية ولا يفل الحديد إلا الحديد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 20:18

الشيخ قاسم : الإسرائيلي لا يفهم إلا بلغة الصاروخ والبندقية ولا يفل الحديد إلا الحديد

منذ 3 ساعة 16 April، 2023
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