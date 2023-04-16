نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال “الضفة درع القدس” في سبلين: من يراقب تطورات المنطقة يجب أن يعرف أنها إنقلبت رأساً على عقب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 20:18

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال “الضفة درع القدس” في سبلين: من يراقب تطورات المنطقة يجب أن يعرف أنها إنقلبت رأساً على عقب

منذ 3 ساعة 16 April، 2023
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