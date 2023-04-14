اجتماع في السعودية حول عودة سوريا الى الجامعة العربية

تستضيف السعودية اجتماعا لتبادل وجهات النظر بشأن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

ويعقد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، وتشارك فيه أيضا مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012، قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في السعودية.

وقطعت دول عربية عدة على رأسها السعودية، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد الحرب الكونية التي شنت عليها منذ العام بمشاركة دول غربية وبتواطؤ من دول عربية.

واستقبلت السعودية الأربعاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للمرة الأولى منذ بداية الحرب على سوريا.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها إن “وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ونظيره السوري ناقشا الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي”.

المصدر: روسيا اليوم