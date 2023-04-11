إضراب تحذيري لنقابة عمال ومستخدمي “كهرباء لبنان”

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً استثنائياً الثلاثاء وبحثت في رفض وزارة المالية تخفيض بدل استهلاك الطاقة للعمال والمستخدمين.

وقالت النقابة إن “عدم مراعاة الحقوق المكتسبة في إلغاء التخفيض بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 والذي استندت اليه وزارة المالية برفضها الموافقة على الاستفادة من تخفيض قيمة بدل إستهلاك الطاقة الكهربائية للمستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان، علما ان الصيغة واضحة حيث تم استعمال كلمة تلغى الإعفاءات والبدلات المختصة في المادة 75”.

واستنكرت النقابة “في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغطة جداً، والتي ارهقت العاملين في المؤسسة من تدن للقدرة الشرائية لرواتبهم ودفعت العديد منهم الى تقديم استقالاتهم، فما كان قرار التخفيض الا مجرد مساهمة في توفير القدرة لديهم وحافزاً لهم للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام ومعالجة طلبات المواطنين وللحد من المزيد من الاستقالات والإجازات في المؤسسة منعاً لسقوطها نهائيا”، ورأت أن “رفض وزارة المالية هذا التحفيز الذي اعطي من قبل ادارة المؤسسة للعمال والمستخدمين للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام الذي يتطلب حضوراً كاملاً مع كل ما يعانيه العمال والمستخدمين من غلاء في سعرالمحروقات وسعر صرف الدولار”.

وأعلنت النقابة “الاضراب والاعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة ايام الاربعاء والخميس والسبت والثلاثاء في 12/13/15/18/ نيسان /2023 ضمناً مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطر على السلامة العامة الا بالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقرارها وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام