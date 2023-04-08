الجيش اللبناني: تبادل لإطلاق النار في بلدة نحلة مع إثنين أحدهما سجين فار

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت إنه “بتاريخ 7/4/2023، بعد عملية متابعة أمنية لاحقت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة نحلة سيارة من نوع جيب شيروكي دون لوحات يستقلها السجين الفار من سجن جب جنين المواطن (م.ف.) برفقة المواطن (إ.ي.)، فأقدم الأخيران على إطلاق النار باتجاه الدورية ورد عناصرها بالمثل”.

وتابع البيان ان إطلاق النار “أدى إلى إصابة (م.ف.) ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، وهو مطلوب بجرائم الإتجار بالمخدرات وإطلاق النار على دورية للجيش وإصابة أحد العسكريين بتاريخ 3/1/2023″، واضاف “كما أوقفت الدورية (إ.ي.) وضبطت سلاحا حربيا نوع كلاشنكوف مع ذخيرته وكمية من حشيشة الكيف”، وقال “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام