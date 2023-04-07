قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين عند باب حطة وتمنعهم من الدخول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 06:28

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين عند باب حطة وتمنعهم من الدخول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر

منذ 1 ساعة 7 April، 2023
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