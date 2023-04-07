الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على اي عدوان والدفاع عن شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 7 2023 - 00:16

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على اي عدوان والدفاع عن شعبنا

منذ 8 mins 7 April، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة