إعلام العدو : أطلق حوالي 30 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه اسرائيل اعترضت القبة الحديدية 15 منها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 16:04

إعلام العدو : أطلق حوالي 30 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه اسرائيل اعترضت القبة الحديدية 15 منها

منذ 7 mins 6 April، 2023
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