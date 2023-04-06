مراسل المنار : يخرق الهدوء أصوات طائرات تجسس من دون طيار تحلق في الأجواء الحدودية في القطاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 16:04

مراسل المنار : يخرق الهدوء أصوات طائرات تجسس من دون طيار تحلق في الأجواء الحدودية في القطاع الغربي

منذ 9 mins 6 April، 2023
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