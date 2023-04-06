حزب الله: ما قامت به قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس وينتهك كل القيم الدينية والاخلاقية والانسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 10:36

حزب الله: ما قامت به قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس وينتهك كل القيم الدينية والاخلاقية والانسانية

منذ 44 mins 6 April، 2023
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