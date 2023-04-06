حزب الله يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 10:36
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حزب الله يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين
حزب الله: ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس وينتهك كل القيم الدينية والاخلاقية
حزب الله: الاعتداء على الأقصى رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية للعدو وإرهابه واجرامه
حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية الأقصى وردع العدو
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الإحتلال لمناسبة ما يسمى عيد الفصح اليهودي
الاحتلال يمنع آلاف المصلين من سكان الضفة الغربية والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني من أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى
مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون موقع كيسوفيم العسكري شرق قطاع غزة
مراسل المنار: المضادات الأرضية للمقاومة تتصدى لطائرات الإحتلال في سماء قطاع غزة
إعلام العدو: إطلاق ما لايقل عن 8 صورايخ من قطاع غزة بإتجاه مستوطنات الغلاف
الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله مجموعة من الأدباء والشعراء يصف الغربيين بأنهم مغول العصر ولكن بهيئة مختلفة
الإمام الخامنئي: الغربيون اعداء حقوق الانسان اساسا وادعاءاتهم بحماية حقوق الانسان كاذبة
انطلاق المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الصينية بكين
وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان إعادة فتح الممثليات والمضي قدما باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين
وزيرا خارجية إيران والسعودية يتفقان على القيام بكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار المنطقة وبما يخدم مصالح شعوبها ودولها
وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي والعلمي والثقافي بين البلدين
الاتفاق الإيراني السعودي يؤكد مواصلة التنسيق لبحث استئناف الرحلات وتبادل زيارات الوفود وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
حزب الله يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين
منذ 49 mins
6 April، 2023
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