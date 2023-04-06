وزيرا ايران والسعودية يؤكدان إعادة فتح الممثليات والمضي قدما باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 10:36

وزيرا ايران والسعودية يؤكدان إعادة فتح الممثليات والمضي قدما باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين

منذ 1 ساعة 6 April، 2023
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