‎⁨الشاعرة هاجر البريكي تُصدر “حكاية البنت”

د. محمد حسين بزي *

تفاجئنا الشاعرة العُمانية هاجر البريكي في ديوانها الجديد “حكاية البنت” قصائد أنثى عربية، الصادر عن دار الأمير في بيروت بتوليفة شعرية متمرّدة بين العمودي الأصيل وهو الغالب على الديوان؛ وبين التفعيلة المكينة وإن قلّتْ، فأتت القصائد على غرار روحها؛ بهيجة الكلمات ثائرة، عزيزة البناء شاهقة، غزيرة المعاني فائرة؛ كأنها تدفقت من الجبل الأخضر في عُمان وسكنت سفوح ممالك الشعر العالية.

هاجر البريكي في حكاية البنت تسرقنا إلى “ضوء على سلّم الحلم”، وتطير بنا بعيدًا على “بساط الأنجم” نحو “مليك الجمال”، “قبلة عاشقة” و”إلى الأبد” نبقى على أهبة “فتنة الجمال” حتى “إغفاءة” “سهم عينيك” في مازلق التوهّج التي تشي بشاعرة ينتظرها الشعر في أعلى مراتبه فيما لو ثابرت.

الديوان الذي ضمّ 91 قصيدة توزعت على 144 صفحة من القطع المتوسط صدر عن دار الأمير في بيروت ضمن سلسلة إصداراتها للموسم الأول لسنة 2023، وسيبدأ توزيعه على المكتبات بعد عطلة عيد الفطر.