حركة “الأمة” نددت بالعدوان الصهيوني على الأقصى

نددت حركة “الأمة” في بيان، بـ”اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك واعتدائها الإجرامي على المصلين والمعتكفين في رحابه، بمن فيهم النساء. في انتهاك فظيع لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية”، واضعة “هذه الاعتداءات الإجرامية والانتهاكات المتكررة برسم كل المطبعين العرب مع العدو”، مؤكدة أن “بيانات التنديد والاستنكار لم تعد تكفي لأن المطلوب، خطوات عملية بإنهاء كل أعمال التطبيع والعلاقات مع العدو”، مشددة على “ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية الباسلة التي بها وحدها يمكن تلقين الإجرام الصهيوني الدرس الذي يستحقه”، داعية “العالم الإسلامي والشعوب الحرة والمنظمات الدولية لاتخاذ موقف واضح من هذه الجريمة الهمجية بسرعة، لأن الوقوف إلى جانب المسجد الأقصى المبارك والإخوة الفلسطينيين المرابطين في رحابه واجب شرعي وعبادة، خصوصاً أننا نعيش في أجواء شهر رمضان المبارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام