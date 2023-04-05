طائرات العدو الصهيوني تستهدف موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 07:08
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قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم المسجد الاقصى وتعتدي على المرابطين والمعتكفين فيه
مراسل المنار: 240 اصابة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في المسجد الاقصى
هيئة شؤون الاسرى:عدد المعتقلين الفلسطنيين خلال الاعتداء على المسجد الاقصى تجاوز 400 معتقل
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة : ما يجري في المسجد الاقصى يشكل تهديدا جديا على مقدساتنا
اسماعيل هنية : ما يجري في المسجد الاقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية
الخارجية الاردنية: ندين بأشد العبارات اقدام الاحتلال على اقتحام المسجد الاقصى وعلى اسرائيل أن تتحمل مسؤولية التبعات
الخارجية المصرية: على الاحتلال الاسرائيلي الوقف الفوري للهجوم السافر على المصلين في المسجد الاقصى
اعلام العدو: رشقة من 10 صواريخ اطلقت من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وسديروت
اعلام العدو: اصابة أحد المصانع في الرشقة الصاروخية التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنة سديروت
اصابة جندي صهيوني برصاص مقاومين في بلدة بيت أمر شمال الخليل
الامام السيد علي الخامنئي: الاقتصاد هو القضية الاولى في البلاد وأهم ما فيها معيشة المواطنين
الخارجية السورية: حكومة الاحتلال تسير على خطى رعاتها في تصدير الأزمات والهروب من المشاكل الداخلية الى الجرائم الخارجية
الخارجية السورية: سوريا تحذر "اسرائيل" ورعاتها مرة أخرى من مخاطر السياسات العدوانية التي تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل
حزب الله يحيي الحكومة الاندونيسية على موقفها الرافض لمشاركة العدو الإسرائيلي في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت العشرين
حزب الله يحيي الرياضي اللبناني مازن شريم على موقفه المقاوم ورفضه الانضمام الى المجموعة الرياضية التي تضم كيان العدو
الخزانة الاميركية تضع ريمون وتيدي رحمة وشركاتهما الثلاثة ومنها ZR ENERGY على لائحة العقوبات
وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي يواصل جولته في بيروت ويلتقي جبران باسيل وسمير جعجع وقائد الجيش
الرئيس السابق ميشال عون: أي خلاف سياسي هو مرحلي ولا يبرر استثارة الغرائز الطائفية وغير الطائفية
الرئيس ميقاتي: تمادي القوى السياسية بإهمال واجباتها الدستورية يضع البلد امام الانحلال الكامل ولن نقبل بتحميلنا مسؤوليته
وزير العمل مصطفى بيرم: المشكلة في لبنان هي في إدارة الأزمة وفي الخلط بين السياسة والأمور الاقتصادية والاجتماعية
وزير الداخلية يدعو الى تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها ابتداء من الاربعاء
طهران: تشييع حاشد لجثماني الشهيدين ميلاد حيدري ومقداد مهقاني جعفر أبادي اللذين استشهدا في العدوان الإسرائيلي على سوريا
رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة اقليم كردستان العراق يوقعان اتفاقا مؤقتا لاستئناف تصدير النفط من الاقليم
اليمن: رئيس الوفد المفاوض يلتقي المبعوث الاممي ويناقش معه ترتيبات الحل الشامل ومراحل الافراج عن الاسرى
روسيا: اجتماع رباعي لمعاوني وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا في موسكو
فنلندا تصبح رسميا العضو الـ31 في حلف الناتو وتسلم وثيقة انضمامها الى وزير الخارجية الاميركي
وزير الخارجية الأميركي: النيتو يعيش لحظة تاريخية ونرحب بفنلندا في هذا الحلف
الأمين العام لحلف الناتو: عضوية فنلندا مهمة جدا لشمال الحلف ولمنطقة البلطيق وهي ستحصل على كل الضمانات الأمنية اللازمة
الرئيس الاميركي: بوتين كان على خطأ حينما اعتقد ان بإمكانه تقسيم اوروبا والناتو بشن حرب عدوانية على اوكرانيا
نائب وزير الخارجية الروسي: سنكشف في الوقت المناسب اجراءات الرد على انضمام فنلندا لحلف الناتو وشمال اوروبا لن يزداد امنا
وزير الدفاع الروسي: انضمام فنلندا الى حلف الناتو يعزز مخاطر توسع المواجهة
فرنسا وبريطانيا يرحبان بانضمام فنلندا الى الناتو ويتطلعان قريبا الى انضمام السويد الى الحلف
الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب يمثل امام قاضي مانهاتن بـ 34 تهمة وقد تم إخلاء سبيله على ذمة القضية
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طائرات العدو الصهيوني تستهدف موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة
منذ 29 mins
5 April، 2023
عاجل
العدو الاسرائيلي
المقاومة الفلسطينية
عدوان على غزة
قطاع غزة
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