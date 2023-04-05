طائرات العدو الصهيوني تستهدف موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 07:08

طائرات العدو الصهيوني تستهدف موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة

منذ 29 mins 5 April، 2023
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