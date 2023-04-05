قوات العدو الاسرائيلي تغلق باب العامود بالقدس المحتلة وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 05:14

قوات العدو الاسرائيلي تغلق باب العامود بالقدس المحتلة وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى

منذ 53 mins 5 April، 2023
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