المقاومة الفلسطينية تستهدف بالهاون مواقع لجيش العدو الاسرائيلي شرق خان يونس جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 05:14

المقاومة الفلسطينية تستهدف بالهاون مواقع لجيش العدو الاسرائيلي شرق خان يونس جنوب غزة

منذ 56 mins 5 April، 2023
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