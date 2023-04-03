الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار صوب فلسطيني قرب حاجز الجلمة شمال شرق جنين بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2023 - 14:50

الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار صوب فلسطيني قرب حاجز الجلمة شمال شرق جنين بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

منذ 37 mins 3 April، 2023
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