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April 3 2023 - 14:50

آيزنكوت: “إسرائيل” في أخطر وضع أمني لها

منذ 27 mins 3 April، 2023
غادي آيزنكوت
عربي وإقليمي - كيان العدو

حذر رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، من أن كيانه المحتل يمرّ في أخطر وضع أمني له منذ عام 1973 (حرب أكتوبر). وفي حديث لموقع ynet الاسرائيلي، تحدث آيزنكوت عن المفاوضات التي تجري حول تشريعات الإصلاح القضائي، مشيراً إلى أن “كل فرصة ممكنة للتوصل إلى مفاوضات يجب أن تستنفد من أجل وقف تصعيد خطير للغاية داخل المجتمع الإسرائيلي”.

وبشأن قرار قائد القوات الجوية عزل الطيارين الذين قرروا تجميد خدمتهم، قال عضو الكنيست آيزنكوت “بصفتي عميد احتياط، أرسلت جنوداً إلى السجن بسبب عدم التزامهم بالقانون”، معتبراً أن “إسرائيل” اليوم في أخطر وضع أمني منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر 1973 – الردع الإسرائيلي تعرض للخطر”.

المصدر: روسيا اليوم

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