وزارة الصحة الفلسطينية: ارتقاء شاب ثانٍ برصاص الاحتلال في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 3 2023 - 10:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل اعتداءاتها على معتكفي المصلى القبلي والمسجد الأقصى المبارك
استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي المخفية بنابلس
مجموعات عرين الأسود: المقاومون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس بصليات من الرصاص والعبوات محلية الصنع
قوات الاحتلال تقتحم بلدة الطور بالقدس بعشرات من الجنود المدججين من السلاح وتداهم منزلاً وتعتدي على ساكنيه
شرطة الاحتلال تستهدف مستشفى نابلس التخصصي بوابل كثيف من الغاز بشكل مباشر
مسؤولون أمنيون في الأجهزة الصهيونية بينهم المفتش العام للشرطة ورئيس الشاباك يعلنون معارضتهم إقامة "الحرس الوطني"
انفجار عبوة ناسفة في سيارة مدنية في منطقة المزة بدمشق ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات
جلسة للجنة الوزارية المكلفة بدرس ازمة القطاع العام لبحث سبل حل مشكلة رواتب موظفي القطاع ووضع موظفي اوجيرو
مؤسس قوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يعلن السيطرة على وسط أرتيوموفسك في باخموت ورفع العلم الروسي فوق مقر الإدارة
الخارجية الروسية: الاستيلاء على دير كييف-بيتشيرسك من قبل السلطات الأوكرانية عمل غير مشروع وغير أخلاقي
الرئيس التركي يقول إنّ أبوابه مغلقة أمام السفير الأميركي في أنقرة بسبب لقائه مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية
رويترز: أسعار النفط ترتفع بأكثر من 6% بعد إعلان أوبك+ عن تخفيضات في الإنتاج
هآرتس العبرية تقول إن حكومة العدو تعتزم استخدام "الحرس القومي" ضد المجتمع العربي حال حدوث تصعيد أمني في الأراضي المحتلة
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتقاء شاب ثانٍ برصاص الاحتلال في نابلس
منذ 31 mins
3 April، 2023
عاجل
فلسطين
قوات الاحتلال
نابلس
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو | شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس
حدث اليوم | شهيد في الأقصى وحملة اعتقالات في الضفة والقدس والمقاومة بالمرصاد
إصابة عامل دهساً بمركبة “إسرائيلية” قرب الحاجز الشمالي لقلقيلية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}