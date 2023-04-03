وزارة الصحة الفلسطينية: ارتقاء شاب ثانٍ برصاص الاحتلال في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2023 - 10:02

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتقاء شاب ثانٍ برصاص الاحتلال في نابلس

منذ 31 mins 3 April، 2023
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