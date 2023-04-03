الملك الاردني: واجبنا وواجب كل مسلم ردع التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات في القدس

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني الأحد “وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ودعمه لصمود المقدسيين”، وقال “نحن معكم للأبد وستنتصرون على كل التحديات التي أمامكم”.

وشدد الملك عبد الله خلال لقائه شخصيات مقدسية إسلامية ومسيحية، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أن “واجبنا وواجب كل مسلم ردع التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس”، ودعا “المجتمع الدولي، إلى التصدي للتصريحات الإقصائية والعنصرية التي صدرت أخيرا عن بعض المسؤولين الإسرائيليين”.

ولفت الملك الاردني الى “ضرورة وقف تهجير المسيحيين، وكذلك وقف الهجمات المتكررة على الكنائس ورهبانها وممتلكاتها بالقدس”.

المصدر: روسيا اليوم