قوى العدوان تهجر سكان جزيرة بسقطرى اليمنية

واصلت قوى العدوان السعودي الاماراتي تهجير سكان أرخبيل جزيرة سقطرى في اليمن، في ظل استمرارها في عسكرة الجزيرة بالتنسيق مع كيان العدو الإسرائيلي، بحسب ما افادت مصادر يمنية.

وقالت المصادر إن “قوات إماراتية طردت العشرات من أهالي جزيرة عبد الكوري، من منازلهم، إلى مخيمات للنازحين غرب مدينة حديبو”، ولفتت إلى أن “الإمارات سبق لها تهجير الأسر من منازلها في مناطق مختلفة في أرخبيل سقطرى، خلال الآونة الأخيرة، بهدف إنشاء قواعد عسكرية واستخباراتية”.

واضافت المصادر ان “عملية التهجير الجديدة تتزامن مع وصول قوات إماراتية إلى مطار سقطرى الدولي، تمهيداً لنقلهم إلى قاعدة عسكرية إماراتية صهيونية مشتركة في جزيرة عبد الكوري”.

وسبق ان أصدرت وزارة الثروة السمكية في اليمن بيانا أدانت فيه الاستحداثات بجزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى من قبل دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وتحويلها إلى قاعدة عسكرية، وأشارت الوزارة إلى أن تحالف دول العدوان لم تكتف باحتلال بعض من جزر اليمن وشواطئه وأجزاء مهمة من أراضيه ونهب ثرواته وتدمير بيئته بكافة أنواعها، بل وصل به الحال إلى تهجير أبناء جزيرة عبد الكوري التي تعد من أهم جزر أرخبيل سقطرى.

المصدر: موقع انصار الله