تصدير النفط من إقليم كردستان العراق إلى تركيا يستأنف الإثنين

يستأنف إقليم كردستان العراق تصدير النفط “خلال يومين” إلى تركيا بعد نحو أسبوع من وقف العملية، بعد توصل كلّ من بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن إدارة نفط الإقليم، كما أفاد مصدران حكوميان. وبعد توصل الطرفين لاتفاق، أفاد مصدر في الحكومة العراقية مفضّلا عدم كشف هويته أن صادرات نفط الإقليم نحو ميناء جيهان في تركيا “سوف تستأنف خلال يومين”.

فضلاً عن ذلك، اوضح المسؤول في الحكومة العراقية أن الطرفين اتفقا على أن “تكون مبيعات نفط كردستان عبر (شركة تسويق النفط العراقية) سومو”، ما يعني أن أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط.

وينهي هذا الاتفاق نظرياً وموقتاً الخلاف بين بغداد وأربيل وأنقرة في ملف النفط. ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط اقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم.

وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الاقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون لها كلمة في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان.

المصدر: أ ف ب