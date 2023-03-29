“الوطني الحر”: لا دخل للتيار ولا لرئيسه بقضية تلزيم إنشاء مبنى في المطار وسنتقدم بدعاوى ضد مطلقي هذه الاخبار الكاذبة والواضحة الأهداف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2023 - 22:22

“الوطني الحر”: لا دخل للتيار ولا لرئيسه بقضية تلزيم إنشاء مبنى في المطار وسنتقدم بدعاوى ضد مطلقي هذه الاخبار الكاذبة والواضحة الأهداف

منذ 3 ساعة 29 March، 2023
التيار الوطني الحر
لبنان

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” البيان الاتي: “تداولت وسائل إعلام وتحديدا سبوت شوت و parallel lebanon في تقارير لها معلومات تفيد عن تورط التيار الوطني الحر بما اسمونه “صفقة” تلزيم توسعة مطار بيروت من خلال بناء مبنى جديد للركاب.

كذلك غرد النائب السابق مصباح الاحدب عبر “تويتر”: “فساد ووقاحة لا مثيل لها. باسيل متورط مع ميقاتي بصفقة المطار فيما يشغل البلد بالحملات الطائفية لحرف النظر عن صفقاتهم وشراكتهم بالفساد” .

يهم التيار الوطني الحر التأكيد أن لا دخل له ولا لرئيسه النائب باسيل لا من قريب ولا من بعيد بقضية تلزيم إنشاء مبنى في المطار، مشيرا إلى أنه تقدّم وسيتقدّم بدعاوى قضائية ضد مطلقي هذه الاخبار الكاذبة والواضحة الأهداف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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