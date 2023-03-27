مع الحدث | خطة اقتصادية اجتماعية وفق معايير وطنية وسط خداع صندوق النقد والبنك الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2023 - 13:26

مع الحدث | خطة اقتصادية اجتماعية وفق معايير وطنية وسط خداع صندوق النقد والبنك الدولي

منذ 9 mins 27 March، 2023
Screenshot_2023-03-27 مع الحدث - هشام ابو جودة شبكة برامج قناة المنار
لبنان

قدم خبير في الاسواق والتنمية الاقتصادية الاجتماعية هشام ابو جودة تشخيصا واقعيا بالارقام  للحال الاقتصادي الإنتاجي والاستيرادي في لبنان ربطا بتقييم صندوق النقد الدولي وتقديره منذ ايام.

وضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار، دعا ابو جودة إلى تحويل ما يقرب من 5 مليار $  من قيمة الاستيراد إلى تنمية الصناعة الوطنية وتوفير ما يقرب من نزف 4.5  مليار $ وتوفير ما يقرب  200  ألف فرصة عمل جديدة.

في سياق متصل، اعتبر ألو جودة أن سياسة صندوق النقد الدولي تجاه لبنان باختصار هي تحويل القطاع العام إلى خاص ما يؤدي إلى رأسمالية مفرطة مدمرة للقطاع العام وخصخصة مضرة.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة