مع الحدث | خطة اقتصادية اجتماعية وفق معايير وطنية وسط خداع صندوق النقد والبنك الدولي

قدم خبير في الاسواق والتنمية الاقتصادية الاجتماعية هشام ابو جودة تشخيصا واقعيا بالارقام للحال الاقتصادي الإنتاجي والاستيرادي في لبنان ربطا بتقييم صندوق النقد الدولي وتقديره منذ ايام.

وضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار، دعا ابو جودة إلى تحويل ما يقرب من 5 مليار $ من قيمة الاستيراد إلى تنمية الصناعة الوطنية وتوفير ما يقرب من نزف 4.5 مليار $ وتوفير ما يقرب 200 ألف فرصة عمل جديدة.

في سياق متصل، اعتبر ألو جودة أن سياسة صندوق النقد الدولي تجاه لبنان باختصار هي تحويل القطاع العام إلى خاص ما يؤدي إلى رأسمالية مفرطة مدمرة للقطاع العام وخصخصة مضرة.

المصدر: موقع المنار