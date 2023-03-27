بالفيديو | Chat GPT وغيرها من الاخبار الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2023 - 13:26

بالفيديو | Chat GPT وغيرها من الاخبار الاقتصادية

منذ 44 mins 27 March، 2023
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اقتصاد - صفحات منوعة

تشات GPT وغيرها من الاخبار الاقتصادية..

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار

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