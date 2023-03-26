السيد الحوثي: قادمون بترسانة صاروخية بعيدة المدى تطال منشآت الأعداء ونشكر ايران وحزب الله على مواقفهما

أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن الشعب اليمني قادم في العام التاسع من العدوان بترسانة صاروخية فتاكة بعيدة المدى دقيقة الإصابة قوية التدمير تطال كل منشآت الأعداء التي يعتمدون عليها”. وتابع “قادمون بالطيران المسير متجاوزة كل الدفاعات الجوية، وبقدرات بحرية تطال كل هدف في البحر الأحمر و خليج عدن والبحر العربي وكافة الجزر.

وأكد السيد الحوثي في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود في اليمن، والذي يتزامن مع بدء العدوان السعودي الأمريكي على البلاد، “قادمون في العام التاسع بالتوكل على الله والثقة به وبوعي شعبنا وتماسكه الداخلي وبتظافر الجهود لقطف ثمرة الانتصار”. وقال “قادمون في العام التاسع بجيش مؤمن منظم اكتسب الخبرة الميدانية من تجربة ثماني سنوات وتربى التربية الإيمانية”.

أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي التمسك بالثوابت الوطنية والإسلامية وقضايا الأمة وأولها فلسطين “ولن يرغمنا أحد على التخلي عنها”. وشكر السيد الحوثي “كل الذين وقفوا مع قضيتنا وفي المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران رسمياً وشعبيناً وإنسانياً في ظل خذلان وصمت عربي وإسلامي”.

كما توجه السيد الحوثي بالشكر لحزب الله في لبنان، وسماحة أمينه العام السيد حسن نصرالله على مواقفه المناصرة للشعب اليمني، كما أشاد بمواقف الأحرار في العراق والأحرار في المنطقة الذين ساندوا شعبنا ورفضوا العدوان والحصار والاحتلال.

الأمريكي عبر أدواته يسعى إلى احتلال اليمن والسيطرة على الثروة النفطية فيه

واكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على أن الدور البريطاني والإسرائيلي مساهم في التحريض والدفع والتخطيط للعدوان تحت الرعاية الأمريكية.

قال السيد الحوثي إن الشعب اليمني يمتلك الشرعية القرآنية في التصدي للعدوان بالاستناد إلى آيات الله وكتابه، مضيفاً أن “موقف شعبنا جهاد مقدس بكل ما تعنيه الكلمة، وهو الموقف المشرف الذي نصمد ونثبت عليه باعتباره مسؤولية وجهادا في سبيل الله”. وأكد السيد الحوثي أن لا قيمة للغطاء الأمريكي ولا للمؤسسات الدولية التي تتغاضى عن العدوان وجرائمه ومساعيه الباطلة، وشدد على أن تصوير العدوان على أنه مشاكل داخلية يمنية هي محاولات مفضوحة مقابل وضوح العدوان الخارجي المعلن من واشنطن.

وقال السيد الحوثي إن إعلان العدوان من واشنطن كشف طبيعة الدور الأمريكي بأنه الأساس في العدوان على بلدنا، ولفت إلى أن “معظم السلاح الذي قتل أبناءنا أمريكي شنته مقاتلات أمريكية بتدريب وإشراف أمريكي حتى في مجال تحديد الأهداف على الأرض”.

وشدد السيد الحوثي على أن الأمريكي عبر أدواته يسعى إلى احتلال اليمن والسيطرة على منابع الثروة النفطية فيه ومواقعه الاستراتيجية ليتخذها قواعد عسكرية.

السيد الحوثي: تحالف العدوان ينفذ جريمة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني الصامد

وأكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن جرائم العدوان أثبتت للعالم أجمع أن التحالف هو الظالم مقابل مظلومية الشعب اليمني الذي يقف موقف الحق في الدفاع عن نفسه وأرضه واستقلاله وحقوقه المشروعة.

وقال السيد الحوثي إن تحالف العدوان سعى من خلال جرائم الإبادة الجماعية إلى قتل أكبر عدد من أبناء شعبنا، وأضاف “العدوان سعى إلى حرمان شعبنا من كل ثروته الوطنية وتجفيف الإيرادات وسرقة الثروات وحرمان الموظفين من المرتبات”.

وأضاف السيد الحوثي “شملت جرائم تحالف العدوان منع المواطنين من السفر والتنقل للعلاج جواً وبراً وتسبب ذلك في معاناة كبيرة من بينها وفاة الآلاف من المرضى”.

وقال السيد الحوثي إن “استهدف العدوان خزانات المياه والآبار وهدف إلى صناعة معاناة للمواطنين حتى في الحصول على مياه الشرب”، وتابع “استهدف العدوان مراكز إيواء المكفوفين ورياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن والآثار الإسلامية وبيوت الله المقدسة وحتى المقابر”.

وتابع السيد الحوثي “كل جرائم العدوان واضحة ثابتة وموثقة بالصوت والصورة، فبأي منها تكذبون ولأي منها تبررون؟”، وأضاف “جرائم العدوان موثقة بالصوت والصورة والإحصاءات، والشعب اليمني والعالم راقب ذلك بما لا يدع مجالاً للنكران والتبرير”.

وأكد السيد الحوثي أن “يوم الصمود الوطني هو مناسبة لإظهار صمود شعبنا وتمسكه بموقفه في التصدي للعدوان والتصدي للطابور الخامس”، وأضاف “انعكس موقف شعبنا في الرفد للجبهات والتجاوب مع التعبئة العامة وحضور المسيرات والتجمعات بشكل واسع كما انعكس في مواجهة مثيري الفتنة في الداخل”.

وأشار السيد الحوثي إلى ان الصمود الشعبي انعكس في الجبهات والمواقف البطولية للجيش واللجان الشعبية وتابع العالم مشاهد البطولات حتى باتت مضرب المثل، وأوضح “من مظاهر الصمود الوطني والشعبي، المرابطة في الجبهات رغم طول سنوات العدوان والأعباء الاقتصادية”.

وأكد السيد الحوثي انه “من مظاهر الصبر والصمود، موقف أسر الشهداء الذين قدموا أروع الأمثلة في صبرهم ورضاهم واعتزازهم بما قدموه من تضحيات ومثلهم أيضا الجرحى وأسرهم والمرابطين وأسرهم”.

السيد الحوثي: أمريكا تريد استمرار العدوان ولا تهتم بخسائر السعودية والإمارات

قال قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن محصلة الصمود للشعب اليمني هو فشل تحالف العدوان في تحقيق أهدافه ومساعيه لاحتلال كل البلد، والسيطرة التامة دون أي نوع من الجهاد والمقاومة.

ولفت السيد الحوثي إلى أنه “من أهداف تحالف العدوان التي أفشلها الصمود الشعبي إنشاء قواعد عسكرية في كل جغرافية اليمن وسرقة الثروة”، مؤكداً أن فشل العدوان في احتلال العمق الاستراتيجي للبلاد الذي تحول إلى منطلق لتحرير المناطق المحتلة.

ولفت السيد الحوثي إلى أنه ومع مع تحقق فشل العدوان، وصمود الشعب اليمني يجب أن يتواصل لتحقيق الثمار والحفاظ على المكاسب فلا حلول لدول العدوان سوى وقف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال، وأضاف “مع الفشل الواضح يسعى تحالف العدوان إلى خيارات أخرى وتكتيك بديل”.

وقال السيد الحوثي إن الدول الإقليمية المنفذة للعدوان، السعودية والإمارات، يدركون تورطهم وخسائرهم دون الحصول على مكاسب، بينما تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي إلى إبقاء الرياض وأبوظبي عالقة في العدوان، وأضاف “أمريكا تريد إبقاء السعودية مستمرة في الحرب رغم الإدراك بأن ذلك يؤدي إلى مزيد من الخسائر والتبعات الاقتصادية والأمنية”، مؤكداً أن واشنطن لا تهتم باستمرار تورط السعودية والإمارات وينصب تركيزها على مصالحها ومكاسبها.

وقال السيد الحوثي “إذا كان تكتيك تحالف العدوان الاستمرار في الحرب والحصار وحالة ما بين الحرب والسلم فإن ذلك غير مقبول”، وشدد على أن “إثارة الفتنة في الداخل واستهداف أمن البلد جزء من العدوان وإذا كان ذلك من خياراته فسنتعامل معها كحالة حرب”.

ونصح السيد الحوثي السعودية والإمارات بعدم الاستمرار في العدوان لمصلحة أمريكا والتفكير بمصالحكم عبر التعامل بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وارفعوا الحصار، وأكد أن “طريق السلام هو بإيقاف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وتعويض الأضرار واستكمال عملية تبادل الأسرى”.

المصدر: يونيوز