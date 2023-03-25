الناطق باسم الحرس الوطني في تونس: خفر السواحل ينتشل 9 جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء بسواحل صفاقس جنوبي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2023 - 14:50

الناطق باسم الحرس الوطني في تونس: خفر السواحل ينتشل 9 جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء بسواحل صفاقس جنوبي البلاد

منذ 43 mins 25 March، 2023
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