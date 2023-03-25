باسيل: سنتصدى لأي مشروع تخريبي.. ونريد رئيسا يعلم أن الرئاسة مسؤولية

قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل خلال العشاء التمويلي للتيار مساء الجمعة “ارتضينا العقوبات لنبقى أحرارا ورغم ضرر العقوبات المادي إلا أنَّ منفعتها المعنوية كبيرة لانها كشفت نظافة كفنا بعد الكشف عن حساباتنا”، واضاف “نريد رئيسا يعلم أن الرئاسة مسؤولية ولا يوقفه سفير عن عمله”.

وحذر باسيل “من أي مغامرة تقسيم يفكر بها البعض”، وأكد “نحن نرفض التقسيم وسنتصدى له ولأي مشروع تخريبي يستهدف أرضنا وشعبنا”، وتابع “لا نريد خلافا مع الغرب ولكن لن نسلِّم رقبتنا له إرضاء لمصالحه وخاصة في ملف النزوح السوري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام