في عيد الأم.. ابنٌ حاول رد بعض الجميل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2023 - 18:34
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نقابة الموظفين والعاملين في هيئة أوجيرو تعلن الإضراب المفتوح اعتبارا من الجمعة اعتراضا على تجاهل المطالب بتعديل الرواتب
مواجهات بين متظاهرين صهاينة وشرطة الاحتلال خلال الاحتجاجات المتواصلة ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو
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رويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات بينهما منذ أكثر من 10 سنوات
الخارجية القطرية: قطر تدعم جميع المبادرات والجهود العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا
الخارجية الإيرانية: نرحب ببيان مجلس التعاون ونأمل أن يلعب الاتفاق الإيراني السعودي دورا بإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يريد زعزعة استقرار روسيا السياسي وتفتيتها إلى أجزاء لا تستطيع الدفاع عن نفسها
ديمتري مدفيديف: الغرب يحاول مواصلة التحكم بالعالم لكنّه اصطدم برفض روسيا والصين لهذا النظام
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يعلن عن مناورة "الصمود في وجه العدوان" في سياق إعلان جهوزية القوات المسلحة
العميد يحيى سريع: جاهزون للمواجهة ولردّ اي عدوان على بلدنا وإذا أردتم السلام فنحن أهله وإن أردتم الحرب فنحن حاضرون
وزارة الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ من طراز "سويوز 2.1" يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا
وول ستريت جورنال: واشنطن ستنقل مقاتلات حديثة من الشرق الأوسط إلى آسيا وأوروبا ضمن جهود لردع الصين وروسيا
بنك إنجلترا: رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة من 4 % إلى 4.25 % لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008
ألمانيا: النقابات العمالية تعلن الإضراب العام في قطاع النقل يوم الاثنين للمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور
وسائل إعلام أميركية: العثور على طالب أميركي أطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته مقتولا
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
في عيد الأم.. ابنٌ حاول رد بعض الجميل
منذ 2 يوم
21 March، 2023
لبنان
ابن اختار ردّ بعض الجميل لأمه في عيدها..
عيد الام
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