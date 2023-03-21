المفتي قبلان : المطلوب من الحكومة انتفاضة خيارات لأن السكوت عن انهيار لبنان خيانة عظمى

وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نداء الى اللبنانيين، قال فيه: “يا شعب لبنان بكل طوائفه ومذاهبه، أناشدكم الله والضمير الحذر الحذر، لأن اللعبة دولية وخطيرة جداً، والمشروع الدولي قنبلة موقوتة وهي الآن بقلب هيكل لبنان، والبلد مفتوح على أخطر فتنة، واللعبة النقدية أميركية بامتياز”.

اضاف: “المطلوب من بعض القيادات التاريخية بهذا البلد أن تأخذ دورها التاريخي لإخراج لبنان من مقتل الفراغ الرئاسي، والمطلوب تسوية رئاسية اليوم قبل الغد وإلا طار لبنان. وللبنانيين أقول: انتبهوا جيداً لأن البلد غارق بالمخابرات الدولية ولعبة السواتر الإنسانية ومشاريع النزوح الأمني ، والمطلوب من الحكومة انتفاضة خيارات لأن السكوت عن انهيار لبنان خيانة عظمى بحجم تدمير وجود لبنان”.