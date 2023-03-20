بوتين: الشراكة بين روسيا والصين ستنمو وزيارة الرئيس شي جين بينغ إلى موسكو ستعززها

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته في أن الصداقة والشراكة بين روسيا والصين ستنمو وتقوى، وأن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا ستساهم في ذلك.

وفي مقال لصحيفة “الشعب” الصينية بعنوان “روسيا والصين – شراكة تتطلع إلى المستقبل” قال بوتين : “أنا متأكد من أن صداقتنا وشراكتنا القائمة على الاختيار الاستراتيجي لشعبي البلدين، ستستمر في النمو والتعزيز باسم رفاه وازدهار روسيا والصين. وهذا بلا شك، ما سوف تساهم به الزيارة الحالية لرئيس جمهورية الصين الشعبية لروسيا”.

وتابع: “لقد مر عقد من الزمان والذي وفقا لمعايير تاريخ بلادنا، والمرتبط بروابط تقاليد حسن الجوار والتعاون التي تعود إلى قرون، هو مجرد لحظة، وخلال هذا الوقت، تغير الكثير في العالم، وفي كثير من الأحيان ليس للأفضل، ولكن الشيء الرئيسي الذي لم يتغير – الصداقة الروسية الصينية القوية، والتي يتم تعزيزها باستمرار لصالح ومصالح بلداننا وشعوبنا”.

وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها وتستمر في النمو بشكل أقوى، والتقدم مثير للإعجاب.

وقال: “يسعدني أن تتاح لي الفرصة لمخاطبة الشعب الصيني الصديق من صفحات واحدة من أكبر الصحف العالمية وأكثرها موثوقية عشية زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا”.

وأضاف بوتين: “يؤكد هذا الحدث الهام على الطبيعة الخاصة للشراكة الروسية الصينية، التي قامت على الدوام على أساس الثقة المتبادلة واحترام السيادة ومصالح الطرف الآخر”.

المصدر: وكالات