فلسطين المحتلة: عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، صباح اليوم، بحماية قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2023 - 11:26

فلسطين المحتلة: عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، صباح اليوم، بحماية قوات الاحتلال

منذ 1 ساعة 19 March، 2023
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