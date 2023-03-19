بالفيديو | 12 قتيلاً في الاكوادور اثر زلزال ضرب البلاد والبيرو المجاورة

أعلنت الرئاسة الإكوادورية مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة شخص ووقوع أضرار بمباني جراء الزلزال الذي ضرب البيرو والإكوادور السبت. وأفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات على مقياس ريختر، فيما قدّرت السلطات البيروفية أن شدته بلغت سبع درجات.

ومن جهته، صرح مدير المركز الوطني لرصد الزلازل في البيرو هيرناندو تافيرا لإذاعة “آر بي بي” أنه لم يتم تسجيل إصابات و”لم يقع ضرر كبير”. ودعا رئيس الاكوادور غييرمو لاسو السكان إلى الهدوء عبر تغريدة على تويتر. في حين سجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للناس المذعورين وهم يتجمعون في شوارع غواياكيل والمناطق المجاورة.

وتقع البيرو والإكوادور في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة زلزالية رئيسية تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية.

المصدر: مواقع