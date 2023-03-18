بوتين يوقع قوانين تشدد عقوبة تشويه سمعة المشاركين في العملية الخاصة وانتهاك المنشآت الحكومية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قوانين تجرم الدخول غير القانوني المتكرر إلى منشآت حكومية مهمة، وكذلك تشديد العقوبة لمن يتعمد تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

ونشر موقع الكرملين اليوم السبت، نص الوثيقة القانونية على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية.

وبحسب نص الوثيقة يمكن تغريم من ينتهكون بشكل متكرر حرمة مرافق الدولة الهامة ومرافق الاتصالات بغرامة مالية تصل إلى 700 ألف روبل أو السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وقد تقدم بهذه المبادرة عدد من نواب مجلس الدوما في وقت سابق.

كذلك وقع الرئيس الروسي قانونا بشأن المسؤولية الجنائية في شكل عقوبة تصل إلى الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين روبل، وذلك لتشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، بغض النظر عن رتبهم، وكذلك لنشر أخبار مزيفة حولهم.

وتخص هذه التعديلات على وجه الخصوص القوات المسلحة الروسية في الخارج.

وكان الحد الأقصى للعقوبة في السابق يصل إلى السجن لمدة 5 سنوات.

المصدر: وكالات