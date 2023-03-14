تعميم أوصاف جثة طفل مجهول الهوية

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الثلاثاء إنه “بتاريخ 11-3-2023 تعرض طفل مجهول الهوية، عمره حوالى /8/ سنوات، لحادث صدم عند تقاطع برج المر، ما أدى إلى وفاته وهو أسمر البشرة، أسود الشّعر، نحيل البنية، طول قامته /120/ سنتم تقريبا”، وتابعت “تم نقل الجثة الى براد مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت”.

واضاف البيان انه “بناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنهم شيئا، إبلاغهم الحضور إلى مفرزة سير بيروت الأولى في وحدة شرطة بيروت، تمهيدا لاستلام الجثة، أو الاتصال على الرقم: 395888-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام