﻿حدث اليوم | المصارف مقفلة.. والدولار يتجاوز الـ100 الف ليرة

بدات المصارف اللبنانية اليوم الثلاثاء اضراباً جديداً بعد اسبوعين من تعليق اضرابها السابق، ذلك بذريعة المسار القضائي ضدها. وتشير مصادر معنية ان لا جديد يذكر او يضاف الى بيان جمعية المصارف الصادر يوم الخميس الماضي.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه الى ارقام قياسية جديدة حيث وصل صباح اليوم الى 100 الف ليرة لبنانية، وسط طلب متواصل على الدولار في السوق السوداء لصالح مصرف لبنان وشركات خاصة عبر وسطاء.

ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس سلبا على مختلف القطاعات الحياتية والمعيشية..



ارتفاع صيرفة

وكان مصرف لبنان أعلن مساء أمس رفع سعر الدولار على منصة صيرفة الى 75800 ليرة، في وقت أعلن ان حجم التداول على المنصة بلغ في الساعات الماضية 80 مليون دولار أميركي، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

والمحروقات..

ولحقت أسعار المحروقات بالدولار ارتفاعا، وسجلت صباح اليوم زيادة جديدة على سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بلغت 58 ألف ليرة والبنزين 98 اوكتان 59 ألف ليرة والمازوت 54 ألف ليرة وقارورة الغاز 31 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 اوكتان مليون و771 ألف ليرة

البنزين 98 اوكتان مليون و813 ألف ليرة

المازوت مليون و680 ألف ليرة

الغاز مليون و193 ألف ليرة

وسعر الخبز

وفي السياق، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالآتي:

– ربطة الخبز المتوسطة 805 غراما بـ 35000 ليرة.

– ربطة الخبز الكبيرة 1062 غراما بـ 44000 ليرة.

وطن الترابة

كما رفعت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) الى سبعة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية، مشيرة في بيان إلى أنه يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء ١٥/٣/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٢١/٣/٢٠٢٣ ضمنا، لافتة إلى أن السعر أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.

المصدر: موقع المنار