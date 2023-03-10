استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بزعم تنفيذ عملية طعن قرب قلقيلية

استُشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن، صباح اليوم الجمعة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وقالت وسائل إعلام العدو إن قوات الاحتلال أطقلت النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة “معاليه شمرون”، شرق قلقيلية.

وزعمت أن الشاب اقترب من صاحب مزرعة استيطانية قرب بلدة بديا قرب سلفيت وحاول طعنه، فيما أطلق صاحب المزرعة النار عليه، مدعية أنه عُثر بحوزة الشاب على “سكاكين وقنابل يدوية بدائية”.

يأتي ذلك بعد ساعاتٍ من تنفيذ الشهيد معتز الخواجا عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة خمسة مستوطنين صهاينة بجراح في “تل أبيب”.

المصدر: مواقع فلسطينية