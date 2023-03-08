بوريل: تم تعويض دول الاتحاد الأوروبي عن توريد الذخيرة إلى أوكرانيا

صرح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن “صندوق السلام الأوروبي” عوض بالفعل دول الاتحاد 450 مليون يورو عن توريد الذخيرة لأوكرانيا.

وقال بوريل “صندوق السلام الأوروبي أعاد إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 450 مليون يورو مقابل الذخيرة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا”.

وبحسب بوريل، في الوقت الحاضر “القتال مكلف للغاية من حيث ذخيرة المدفعية”، وأضاف: “هذه عشرات الآلاف من الطلقات كل يوم”.

وبحسب بوريل فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تسريع عمليات التسليم، مشيرا إلى أن “كل يوم، تصل الذخيرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. إنه تدفق مستمر. لكن يجب زيادته، من الضروري الإمداد بشكل أسرع وكميات أكثر”.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى حلف “الناتو” بسبب شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو “تلعب بالنار” من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المحادثات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية