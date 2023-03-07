ميقاتي عقد اجتماعا حول اجراءات المطار كما تقرر الإبقاء على التوقيتين الصيفي والشتوي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2023 - 15:50

ميقاتي عقد اجتماعا حول اجراءات المطار كما تقرر الإبقاء على التوقيتين الصيفي والشتوي

منذ 42 mins 7 March، 2023
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لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا بعد ظهر اليوم خصص للبحث في شؤون المطار شارك فيه وزراء: الأشغال العامة والنقل علي حميه،الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، البيئة ناصر ياسين، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية،رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس جهاز امن المطار العميد فادي كفوري. وخصص الاجتماع لبحث سبل تعزيز اجراءات السلامة العامة في المطار.
كذلك تقرر الإبقاء على التوقيتين الصيفيّ والشتوي ، وسيتم اعتباراً من منتصف ليل 25 – 26 آذار الجاري تقديم الساعة ساعة واحدة عملا ببدء التوقيت الصيفي.

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