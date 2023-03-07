اعتصام لمعلمي الملاك في التعليم الثانوي الرسمي في النبطية

نفذ معلمو الملاك في التعليم الثانوي الرسمي في النبطية اعتصاما أمام المنطقة التربوية مطالبين بتحقيق المطالب المرفوعة الى وزير التربية. ثم انطلقوا بمسيرة بمشاركة الطلاب وذويهم ورددوا هتافات تحمل الطبقة الحاكمة ومنها وزير التربية ما آلت اليه أوضاعهم من تدهور .

ووصل المعلمون الى مصرف لبنان في النبطية حيث نفذوا اعتصاما أمامه وألقيت كلمات عدة منها للمعلم حسن شكرون الذي قال: “هم من عطلوا التعليم وليس نحن. هم من فشلوا في إدارة الملف التربوي منذ 3 سنوات وليس نحن. هم المسؤولون عن إيجاد الحلول وليس نحن”.

وتحدث المعلم وسيم نصار فقال: “يريدون تحويل المعلم الى متسول إعاشة في وطنه. نحن لا نطالب الا بحقوقنا لنعيد لهذا الوطن بريقه وأمانه وعدالته، معركتنا موجهة بوصلتها في وجه من سلبنا حقوقنا وعطل التعليم في لبنان”.