الخارجية السورية: العدوان الاسرائيلي على مطار حلب يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2023 - 13:38

الخارجية السورية: العدوان الاسرائيلي على مطار حلب يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الصهيوني

منذ 2 ساعة 7 March، 2023
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